As acções de categoria A, detidas pelo clube de Alvalade, na SAD leonina vão ter novo representante na sociedade desportiva: José Sousa Cintra, foi anunciado. A comissão de gestão do Sporting garante que nenhum dos seus membros vai ser remunerado nem se vai candidatar.

De acordo com os estatutos da SAD, "um dos membros do Conselho de Administração será designado pelas acções da categoria A mediante simples comunicação ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, podendo a designação ser revogada pela mesma forma e só havendo lugar a eleição se a designação não for feita".



"Estou aqui só até às eleições", acrescentou Sousa Cintra.



As eleições no clube vão ser a 8 de Setembro. Quanto à administração da SAD, a comissão de gestão garantiu que nos próximos dias vão ser feitas diligências para recompor os órgãos sociais também na sociedade desportiva.



"Eu não vou a eleições", garantiu ainda Sousa Cintra, tendo assumido na conferência de imprensa que o "Sporting vai lutar pelo título". Também Torres Pereira aproveitou para garantir que "nenhum dos membros desta comissão de gestão auferirá de um cêntimo do decorrer destes três meses até às eleições e nenhum membro desta comissão aceitará integrar ou fazer parte de qualquer lista concorrente".



Quanto à época desportiva, Sousa Cintra não quis alongar-se: "estamos em cima de começar a época, há tanta coisa a tratar agora, mas a vontade de fazer alguma coisa é grande".



Para os jogadores que rescindiram, Sousa Cintra diz ter esperança que alguns possam voltar atrás, e garantiu que o Sporting vai cumprir com as obrigações.









