Confirmada a contratação de Bruno Fernandes por cinco temporadas , Sousa Cintra apresentou o médio como o "melhor de Portugal"."É um grande orgulho em estar aqui na companhia do melhor jogador de Portugal, o melhor desta época. A Liga e todos foram unânimes. É um caso à parte. Como jogador e como pessoa, é o melhor. Era indispensável para os sonhos do Sporting. Teve um comportamento exemplar, é uma pessoa fora de série. Quis ajudar o Sporting em ser campeão na próxima época, o sonho de todos os sportinguistas. Tínhamos de resolver este assunto, mas demorou mais do que esperava. Às vezes os empresários complicam um pouco as coisas... O jogador não quis que o ordenado fosse aumentado, quis prestar serviço ao Sporting com amor ao clube. Quis voltar para que Sporting pudesse este ano lutar pelo 1.º lugar. Já lhe disse: tem aqui um amigo para a vida. O exemplo que veio dar aos sportinguistas foi a forma como habilmente conduziu as coisas. O Sporting vai ter um plantel muito bom. Bruno Fernandes é um grande homem, jogador e líder. Quero agradecer e desejar-lhe boa sorte", afirmou o dirigente.