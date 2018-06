Sousa Cintra impedido de entrar em Alvalade por Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho estará a impedir que Sousa Cintra entre nas instalações da SAD do Sporting, revela o Correio da Manhã.





José Sousa Cintra foi o nome escolhido pela comissão de gestão do Sporting para representar o clube na SAD do Sporting.



Na conferência de imprensa da comissão de gestão, foi anunciado que o clube comunicou à SAD a escolha de Sousa Cintra para a SAD. Sousa Cintra disse mesmo que assumia a presidência do conselho de administração. "A partir de hoje tem um presidente que sou eu".



Até agora o presidente da SAD era Bruno de Carvalho que na assembleia-geral de sábado, 23 de Junho, foi destituído da liderança da direcção do clube, agora assumida por Torres Pereira.