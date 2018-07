O líder da SAD leonina disse mesmo, citado pelo Record , que o técnico sérvio cometeu erros logo nos primeiros dias no cargo."Com um contrato daqueles, super milionário e absurdo (...) Não tenho nada contra ele, mas nunca ganhou nada. Não havia quaisquer vitórias. Sabia que foi um grande jogador a marcar livres mas o Sporting não precisa de um marcador de livres. Ao tomar conhecimento disto, vi que ele não servia para nós. Aproveitei os 15 dias à experiência, falei com advogados e estes disseram que não tinha de pagar nada. Nada contra a opção em si mas defendi os interesses do Sporting", sublinhou.