No momento da proposta, o treinador português já tinha assinado contrato com o clube saudita Al-Hilal.

Sousa Cintra tentou o regresso de Jorge Jesus ao Sporting, apurou o Correio da Manhã . Contudo, no momento da proposta o treinador português já tinha assinado contrato com o saudita Al-Hilal.A abordagem ao ex-técnico de Alvalade ocorreu no final da época, na véspera da Assembleia Geral que levou à destituição de Bruno de Carvalho da presidência do clube, sabe o CM.