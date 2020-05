S&P mantém Galp Gás Natural Distribuição na categoria de investimento de qualidade

A agência de notação financeira manteve no primeiro nível acima da categoria de "lixo" o rating da Galp Gás Natural Distribuição, que gere todos os negócios e atividades da distribuição de gás natural pertencentes aos operadores de rede de distribuição da Galp Energia.

A Standard & Poor’s pronunciou-se nesta quinta-feira sobre a qualidade da dívida da Galp Gás Natural Distribuição (GGND), mantendo a sua classificação em BBB-, o que corresponde ao primeiro nível acima de "junk" (investimento especulativo) – ou seja, está no último grau do patamar de investimento de qualidade.

Já a perspetiva (outlook) para a evolução da qualidade da dívida da GGND foi mantida em "estável".





A Galp importa gás natural liquefeito (GNL) por via marítima através do terminal de Sines e também por gasodutos espanhóis. A maioria do gás natural é importado da Argélia e da Nigéria.