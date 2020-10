Sport TV avança com processo judicial contra TVI em que reclama 7 milhões

A Sport TV entrou com um processo judicial contra a TVI, do grupo Media Capital, onde reclama o pagamento de sete milhões de euros, de acordo com informação disponibilizada no portal Citius.



No portal do Citius não é referido qual o motivo deste processo.





A notícia foi avançada pelo Tribuna Expresso, que adianta que a Sport TV colocou o processo judicial à TVI, onde reclama o pagamento de sete milhões de euros, devido ao campeonato europeu de futebol Euro 2020, evento que não se realizou nas datas previstas devido à pandemia de covid-19.

