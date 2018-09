Sport TV garante mais duas competições em Inglaterra

A Sport TV anunciou esta sexta-feira que garantiu os direitos de transmissão da FA Cup (Taça de Inglaterra) e a Carabao Cup (Taça da Liga Inglesa) durante as próximas três temporadas.

O canal detido pela Olivedesportos e principais operadoras portuguesas vai assim transmitir as três competições de futebol em Inglaterra, depois de já ter garantido a renovação dos direitos de Premier League.

"A Sport TV orgulha-se de anunciar a todos os seus clientes o reforço da aposta no território britânico, reconhecido como o mais valioso do Mundo em termos futebolísticos, ao incluir no seu portefólio estas 3 prestigiantes provas de interesse inquestionável e oferecer aos seus clientes a oportunidade de seguir o percurso do crescente número de jogadores e treinadores portugueses em Inglaterra", refere o director Nuno Ferreira Pires.

Esta aposta da Sport TV no futebol inglês surge depois de ter perdido para a Eleven Sports a transmissão em Portugal de importantes ligas de futebol europeu, como a espanhola e a francesa, bem como a Liga dos Campeões.