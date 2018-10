Sport TV garante transmissão da Taça italiana até 2022

A Taça italiana será transmitida, em Portugal, pela Sport TV, revelou a empresa através de um comunicado enviado às redacções.

"A Sport TV acaba de garantir o exclusivo da Taça Italiana para as próximas três temporadas, juntando à Série A e consolidando a oferta de conteúdos num dos países com o futebol mais competitivo do mundo", revela a empresa.