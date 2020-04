A Sport TV anunciou esta quinta-feira que vai transmitir no seu canal aberto, Sport TV+, os jogos da Liga NOS das próximas duas jornadas, em virtude das mesmas se disputarem à porta fechada devido ao coronavírus.Em comunicado, a estação de televisão esclarece que a decisão foi tomada "em conjunto com os operadores nacionais MEO, NOS e Vodafone" que distribuem os seus canais" e que os jogos serão em sinal aberto para "todos os assinantes dos pacotes de acesso básico de pay TV destes operadores"."Esta medida visa garantir o acesso da população a estes conteúdos, ao mesmo tempo que permite que as famílias e cidadãos em isolamento possam fazê-lo com o devido conforto", concluem.