O clube leonino confirmou ao início da tarde que Jesus vai orientar a equipa na final da Taça de Portugal marcada para domingo.





A Academia do Sporting foi invadida por adeptos de cara tapada. Cerca de cinco dezenas tentaram impedir os jornalistas de filmar. Um primeiro grupo entrou nas instalações do clube leonino em Alcochete e foi mesmo para a zona dos relvados. Acabaram por sair ao fim de 15 minutos sem a intervenção da polícia, avança o Record No momento em que isso ocorreu, Jesus e jogadores encontravam-se na Academia, tendo em vista a preparação da final da Taça de Portugal com o Aves. O treinador chegou por volta das 13 horas, seguindo-se depois os jogadores durante a tarde.O Sporting agendou para esta terça-feira o primeiro treino de preparação tendo em vista o jogo de encerrramento da temporada.