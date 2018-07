O Sporting anunciu que fez uma participação à FIFA face ao "inaceitável comportamento" do Atlético Madrid na contratação de Gelson Martins."Face ao inaceitável comportamento do Club Atlético de Madrid no processo relativo ao atleta Gelson Batalha Martins, que repudiamos, o Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal Futebol SAD – que nesta negociação coomo em quaisquer outras apenas defenderá os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal e não quaisquer outros – deliberou, por unanimidade, apresentar uma participação na FIFA com pedido indemnizatório ao atleta e ao Clube, e pedido de aplicação de sanções desportivas a ambos", refere o comunicado da SAD liderada por Sousa Cintra.