O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, confirmou esta quinta-feira que já são nove os futebolistas que rescindiram contrato com o clube alegando justa causa. Isto no dia em que foram noticiadas as saídas de Rúben Ribeiro, Battaglia e Rafael Leão.

Negócios com Lusa 14 de junho de 2018 às 21:20

José Sena Goulão/Lusa

A rescisão de Ruben Ribeiro foi oficializada durante a tarde, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVC), enquanto as do médio argentino Rodrigo Battaglia e do avançado Rafael Leão foram noticiadas por vários órgãos de comunicação social.

As rescisões de Rodrigo Battaglia, Rafael Leão e Rúben Ribeiro juntam-se às de Bas Dost, Gelson Martins, William Carvalho, Bruno Fernandes, Rui Patrício e Daniel Podence.

"Há nove jogadores que vão perder os processos com o Sporting. Não tenho dúvida alguma", afirmou Bruno de Carvalho, sublinhando que o Sporting está a trabalhar com os melhores advogados do mundo.

Bruno de Carvalho considera que "os jogadores foram enganados e já perceberam, porque vários empresários de jogadores que rescindiram já perguntaram se a partir de amanhã podem negociar" com o Sporting.

O presdidente 'leonino' confirmou o pedido de rescisão de Rafael Leão e promete tornar públicas as mensagens trocadas com o jogador.

Bruno de Carvalho voltou também a manifestar "a certeza de que a FIFA vai actuar" porque não vê clube algum que tenha vontade de comprar jogadores se fora dada razão aos jogadores.

"As minutas [das cartas de rescisão] são todas iguais. Portanto, se aquilo que está ali for motivo de justa causa, que não é, o futebol mudou. Se alguém contratar três ou quatro indivíduos para bater no Neymar, ele vai embora, o PSG perde 200 milhões e ainda tem de pagar o salário até ao fim?", questionou.

Estas rescisões surgem na sequência, entre outros casos, das agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica em 15 de Maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, levadas a cabo por cerca de 40 pessoas encapuzadas, das quais 27 foram detidas e ficaram em prisão preventiva.

Na conferência de imprensa que Bruno de Carvalho agendou para as 20:30, e que ainda decorre, o presidente do clube, falando por ele e restante conselho directivo do clube leonino, foi peremptório: "não nos demitimos".