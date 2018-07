Sporting: Bruno de Carvalho entrega terça ou quarta-feira petição para Assembleia Geral

"Os sportinguistas querem paz e fazer ouvir a sua voz. Vamos entregar o pedido amanhã [terça-feira] ou depois de amanhã [quarta-feira] no clube. Queremos que os sportinguistas possam pronunciar-se sobre estes processos ou sobre uma hipotética decisão [da comissão de fiscalização] que possa, entretanto, ser conhecida", disse o ex-presidente do Sporting, assegurando que será feito um aviso prévio aos serviços do clube da deslocação a Alvalade para aquele efeito.

Nesse requerimento, é pedido a Jaime Marta Soares que a AGE seja marcada e realizada impreterivelmente antes de 08 de agosto, cujo objecto é o de "viabilizar a candidatura dos sócios Bruno de Carvalho, Alexandre Gaspar Godinho e Bernardo Trindade Barros às eleições de 08 de Setembro, acomodando em qualquer caso qualquer procedimento disciplinar em curso contra os sócios referidos e bem assim qualquer eventual decisão sancionatória aí tomadas".

Os subscritores da petição apresentarão as assinaturas necessárias de sócios que perfaçam um mínimo de 1.000 votos, o que não corresponde necessariamente a 1.000 assinaturas ou a 1.000 sócios, pois o Sporting tem diversas categorias de sócios, que, por sua vez, têm número diferente de votos.

No requerimento, solicitam ainda que a AGE seja realizada em moldes idênticos à AGE destitutiva do passado dia 23 de Junho, mantendo o sigilo dos subscritores, não exigindo a estes que seja depositado na secretaria do clube o valor para cobrir as despesas, sendo o Sporting a suportá-las, conforme sucedeu na reunião magna que destituiu os atuais órgãos sociais.

Os mesmos indicam desde já o pavilhão João Rocha, em conjunto com o Edifício Multidesportivo, para a realização da AGE, ou outra solução, mas sempre visando o efeito útil e em tempo do presente requerimento, sob pena de se verificar inadmissível discriminação "que não se aceitará".