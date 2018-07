Carlos Vieira, que apresentou esta quinta-feira a sua candidatura à presidência do Sporting, explicou que pretende "dar continuidade" aos aspectos positivos conseguidos no clube desde 2013. O antigo vice-presidente dos leões acredita que a sua equipa, que revelará mais adiante, é a que apresenta melhores argumentos."Apresento-me pela primeira vez como candidato a presidente do Sporting. Candidato-me porque considero que no momento actual eu e a minha equipa somos quem reúne as melhores condições para dar continuidade a tudo o de bom foi feito deste 2013. A primeira palavra vai para os sócios e adeptos, pois são os melhores sócios e adeptos do mundo. Também uma palavra de reconhecimento aos que servem o Sporting, dirigentes, treinadores, atletas, staff, pessoal médico, serviços de apoio e todos os que trabalham no clube. Sei bem a dedicação que colocam nas suas funções", disse aos jornalistas, citado pelo Record