A SAD do Sporting e a empresa Camacho & Nunes, especializada em recuperação de crédito, chegaram a acordo no processo de insolvência do clube, revela o Correio da Manhã A empresa pediu a insolvência da SAD leonina devido a um uma dívida de 500 mil euros, que o Sporting sempre negou.O julgamento de hoje foi cancelado porque a SAD e a empresa chegaram a acordo, adianta o jornal.