Sporting confirma à CMVM contratação de Mihajlovic para treinador

O Sporting confirmou em comunicado à CMVM que contratou Sinisa Mihajlovic para o cargo de treinador, por um período de três anos.





"Nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, o Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sr. Sinisa Mihajlovic para a celebração de um contrato de trabalho desportivo como treinador da equipa principal sénior de futebol, válido até ao dia 30 de Junho de 2021", refere um comunicado.



A contratação do sérvio já tinha sido noticiada pelo Record, tendo o treinador chegado a Lisboa já depois da meia-noite para assinar um contrato de três temporadas. O sucessor de Jorge Jesus estava sem clube desde que foi despedido do Torino no início do ano.