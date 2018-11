Sporting confirma contratação de Marcel Keizer como treinador

O Sporting confirmou a contratação, por duas épocas e meia, do treinador de futebol holandês Marcel Keizer. Keizer tinha rescindido com o Al Jazira, equipa dos Emirados Árabes Unidos, e regressa agora à Europa, onde o último emblema que tinha treinado foi o Ajax.

Reuters

"A Sporting SAD vem informar que chegou a acordo com Marcel Keizer para a celebração de um contrato de trabalho desportivo como treinador da sua equipa principal sénior de futebol, válido de 12 de Novembro de 2018 até 30 de Junho de 2021", anunciou a SAD do Sporting em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Marcel Keizer, de 49 anos, chega ao Sporting naquela que será a sua segunda experiência fora da Holanda, onde treinou clubes como o Telstar, Emmen, Cambuur e Ajax, sublinha a Lusa.

O técnico holandês, que orientava o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, sucede assim a José Peseiro, que deixou o comando técnico do Sporting a 1 de Novembro, após a derrota por 2-1 na recepção ao Estoril Praia, da II Liga de futebol, para a Taça da Liga.

O Sporting, que tem sido comandado interinamente pelo treinador Tiago Fernandes, ocupa o terceiro lugar da I Liga, a dois pontos dos líderes FC Porto e Sporting de Braga, sendo que na Liga Europa, e após o empate 0-0 hoje em Londres com o Arsenal, é segundo do grupo E com sete pontos, menos três do que os ingleses, já apurados para os 16 avos de final.