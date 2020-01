Sporting confirma contratação de Sporar por 6 milhões de euros

No comunicado, a SAD revela que "chegou a acordo com o Športový Klub Slovan Bratislava para a transferência, a título definitivo, dos direitos do jogador Andraž Šporar, pelo montante fixo de seis milhões de euros, tendo celebrado com o jogador um contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, no qual foi fixada uma cláusula de rescisão no valor de sessenta milhões de euros".