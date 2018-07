Sporting confirma Peseiro como treinador por um ano

José Peseiro e a SAD do Sporting chegaram a um acordo para o responsável dirigir a equipa de futebol na próxima época desportiva. Há ainda a possibilidade de prorrogar o contrato por mais um ano.

Lusa

José Peseiro é o próximo treinador do Sporting, noticiou o Correio da Manhã, citando a notícia avançada este sábado, 30 de Junho, no programa Liga D'Ouro, da CMTV, e confirmado pela SAD leonina em comunicado enviado este domingo para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com José Vítor dos Santos Peseiro para a celebração de contrato de trabalho como treinador da equipa principal de futebol profissional, para vigorar na época desportiva 2018-2019, com a possibilidade de prorrogação por mais uma época desportiva", revela o comunicado, que não adianta mais pormenores.

O presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, anunciou na última quarta-feira, 27 de Junho, que o treinador sérvio Sinisa Mihajlovic ia sair do clube, depois de ter sido contratado pelo presidente destituído Bruno de Carvalho. Na altura, Sousa Cintra remeteu para esta segunda-feira, 2 de Julho, o anúncio do novo treinador.

José Peseiro, de 58 anos, já tinha passado pelo clube leonino entre 2004 e 2006 e levou o Sporting à final da Taça UEFA em 2004/05. Além disso, foi finalista vencido da Taça de Portugal ao serviço do FC Porto em 2015/16.

Mais recentemente, orientou o Vitória de Guimarães nos últimos meses da temporada passada.