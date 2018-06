Sporting confirma que recebeu três pedidos de rescisão de contrato

A SAD do Sporting confirmou, em comunicado enviados para a CMVM, que William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes enviaram rescisões de contrato, "com invocação de justa causa."

A SAD leonina confirmou esta segunda-feira, 11 de Junho, que "recebeu, na tarde de hoje, por email, documento subscrito pelo jogador William Silva de Carvalho, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa", de acordo com um comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD do Sporting confirmou também, através de outros dois comunicados, a rescisão de Gelson Martins e Bruno Fernandes.

Nos mesmos documentos, a SAD do Sporting salienta que "a referida comunicação, os seus efeitos e consequências estão a ser objecto de análise pela sociedade."

A notícia dos pedidos de rescisão destes três jogadores foi avançada inicialmente pelo Record São já cinco os jogadores da equipa de futebol principal que apresentaram a rescisão dos contratos, depois de Rui Patrício e Daniel Podence.O Record realça que o prazo legal para as rescisões por justa causa termina esta quinta-feira, 14 de Junho, 30 dias após o ataque ao plantel na Academia de Alcochete.