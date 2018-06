Sporting confirma rescisão de Rúben Ribeiro

A SAD do Sporting "recebeu documento subscrito pelo jogador Ruben Tiago Rodrigues Ribeiro, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa", revela a empresa em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).No mesmo documento, a SAD leonina revela que esta questão está a ser "objecto de análise".Rúben Ribeiro é o sétimo jogador do Sporting a apresentar o pedido de rescisão com o clube, apresentando justa causa, revelou inicialmente o Record O jornal adianta que hoje termina o prazo para que os jogadores possam apresentar a rescisão com justa causa, após a invasão à Academia de Alcochete.Já na segunda-feira, 11 de Junho, quatro jogadores apresentaram a rescisão, juntando-se a Rui Patrício e Daniel Podence, que já o tinham feito uma semana antes. De acordo com o Record , ao todo, os jogadores que rescindiram - Rui Patrício, Daniel Podence, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bas Dost - representavam um valor de mercado de 186 milhões de euros. A cláusula de rescisão dos seis jogadores ascendia aos 370 milhões de euros.Já as acções da SAD do Sporting, que ontem dispararam mais de 29%, não registaram variação esta sessão. trocaram de mãos 2.692 acções esta quinta-feira, com cada título a ser transaccionado por 0,79 euros.Bruno de Carvalho já tinha reagido, através da sua página do Facebook, afirmando que "Isto está numa loucura total. Vale tudo", questionado "o que andam a prometer a estes atletas que estão a arruinar as suas carreiras?" No mesmo post o responsável partilha mensagens que trocou com o jogador.