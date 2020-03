ficaram inalteradas, depois de terem descido 1,26% na segunda-feira. As ações do clube acumulam uma valorização de 2,61% desde o início do ano.

Assim, o novo treinador dos leões passa a ser o terceiro treinador mais caro da história, apenas superado por André Villas Boas, que em 2011 trocou o FC Porto pelo Chelsea por 15 milhões de euros, e por Brendan Rogers, que custou 10,5 milhões de euros ao Leicester, vindo do Celtic de Glasgow.



A nova equipa técnica do Sporting será liderada por Rúben Amorim, que enquanto jogador representou clubes como o Beleneneses, o Braga e o Benfica. Para além do novo treinador, a equipa técnica da equipa principal de futebol da Sporting fica constituída por Emanuel Ferro, Adélio Cândido, Carlos Fernandes e Tiago Ferreira.



Em duas épocas, Rúben Amorim passa do Casa Pia, atualmente na segunda divisão portuguesa, para um "grande" da Primeira Liga. Começou como treinador estagiário no Casa Pia, depois passou pela equipa "B" do Braga - que disputa o Campeonato de Portugal -, tendo assumido as rédeas da equipa principal em dezembro deste ano, ao substituir Ricardo Sá Pinto no cargo.



Pela equipa principal do Braga venceu dez de 13 jogos, conquistou a Taça da Liga e foi eliminado pelo Glasgow Rangers nos oitavos de final da Liga Europa.



Para os "leões" este será o quarto treinado da época, depois de Marcel Keizer, Leonel Pontes e Jorge Silas.



(Notícia atualizada às 10:20)

O Sporting Clube de Portugal anunciou a contratação de Rúben Amorim ao Sporting Clube de Braga, batendo a cláusula de rescisão do treinador fixada nos 10 milhões de euros, segundo comunicou o clube de Alvalade à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).Depois da confirmação ao regulador do mercado, as ações do Sporting deixam de estar suspensas. Na terça-feira os títulos da cotada