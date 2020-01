Sporting confirma venda de Bruno Fernandes ao Manchester United por 55 milhões

O Sporting confirmou que vendeu o médio Bruno Fernandes ao clube inglês Manchester United por um valor fixo de 55 milhões de euros, com mais 25 milhões de euros em variáveis, segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Manchester United Football Club (adiante Manchester United) para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Bruno Fernandes", pode ler-se no comunicado enviado ao regulador.





Para já, o Sporting garante 55 milhões de euros pelo jogador português, mas o valor pode ascender a 80 milhões de euros, o que significa que nos cofres do clube de Alvalade poderão então entrar mais 25 milhões de euros em variáveis.





São elas: um montante de 5 milhões de euros em função do número de jogos que Bruno Fernandes faça pela equipa inglesa; uma quantia de 5 milhões de euros dependendo da prestação do Manchester United na Liga dos Campeões; e os restantes 15 milhões de euros serão pagos caso o jogador cumpra alguns objetivos individuais.



Segundo o comunicado, o Sporting garantiu ainda uma mais valia de 10% numa futura transferência de Bruno Fernandes.



Bruno Fernandes chegou a Alvalade em 2015, vindo do clube italiano Sampdoria, por 8,5 milhões de euros. Em duas épocas e meia o jogador contribuiu com 137 jogos oficiais e 63 golos marcados em todas as competições. Na sua estadia por Lisboa, o médio português venceu três títulos.



Hoje, as ações do clube em bolsa estiveram suspensas, pela CMVM, que não revelou mais detalhes sobre a suspensão, mas estaria relacionada com a iminente confirmação da venda do passe de Bruno Fernandes ao Manchester United.



Toda a especulação em torno desta transferência fez com que as ações do Sporting subissem para um máximo desde janeiro de 2016, ao tocarem nos 98 cêntimos.



Esta é a maior transferência de um jogador em Alvalade, superando os 40 milhões de euros pagos pelo Inter de Milão, em 2017, pelo internacional português João Mário.



O médio internacional pela seleção de Portugal, que na temporada passada foi o médio mais goleador entre os maiores campeonatos europeus, estava a ser cobiçado por vários clubes. Ultimamente o nome do jogador tinha sido associado a vários emblemas do campeonato inglês, como os rivais Manchester United e Manchester City, ou os londrinos do Tottenham, agora liderados pelo português José Mourinho.



No primeiro trimestre do seu ano fiscal (julho a setembro) de 2019, a Sporting SAD registou lucros de 21 milhões de euros, anunciou a sociedade desportiva em comunicado à CMVM.

(Notícia atualizada às 16:48)