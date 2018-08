A transacção das acções do Sporting e do Porto, sendo cotadas de reduzida liquidez, só se efectuam duas vezes por dia: uma às 10:30 e outra às 15:30, apesar de as ordens estarem sempre a entrar no sistema. Neste regime de negociação por chamada estão cotadas com pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa. Ou seja, a haver mais oscilações nestas duas cotadas só às 15:30. Já no caso do Benfica a negociação é contínua.



A equipa de futebol verde e branca arrancou a temporada este domingo, tendo vencido o Moreirense por 3-1. O primeiro, dos três grandes, a entrar em campo foi o Benfica, que na sexta-feira, 10 de Agosto, venceu o Vitória de Guimarães por 3-2. O Porto disputou o seu primeiro jogo do campeonato no sábado, tendo derrotado o Desportivo das Aves por 5-0.



O Sporting vive actualmente um período de disputa de liderança, com as eleições agendadas para Setembro. Na sexta-feira, o presidente da mesa da assembleia geral do Sporting, Jaime Marta Soares, emitiu um comunicado onde anunciou que só foram aceites duas candidaturas para a disputa da liderança.



As candidaturas de José Maria Ricciardi e Frederico Varandas foram as únicas consideradas elegíveis para as eleições de 8 de Setembro. A mesma nota confirma a rejeição da candidatura de Bruno de Carvalho, explicando ainda que as listas de Pedro Madeira Rodrigues, João Benedito, Dias Ferreira, Tavares Pereira e Rui Jorge Rego "padecem de irregularidades formais que carecem ser rectificadas num prazo máximo de 48 horas".







A primeira jornada da Liga Nos ditou a vitória dos "três grandes", com o Futebol Clube do Porto a registar a mais pronunciada. Mas em bolsa é a SAD leonina que segue à frente. As acções do Sporting dispararam 25,35% para 0,89 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde Março.Além da subida acentuada, a sessão segue com uma liquidez elevada. Já trocaram de mãos 26 mil acções daSAD do Sporting, quando a média diária dos últimos seis meses é de apenas 2.348.Esta é a única SAD a subir em bolsa. O F.C. Porto segue estável, nos 0,66 euros, com 1.366 acções transaccionadas, enquanto o Benfica só trocou 403 títulos, seguindo inalterado nos 1,85 euros.