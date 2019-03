Sporting está a negociar empréstimo de 65 milhões com a Apollo

A SAD do Sporting estará a perto de fechar um acordo com o fundo Apollo para um financiamento de 65 milhões de euros, de acordo com o Eco. Um acordo que permitirá à SAD resolver as responsabilidades financeiras mais próximas.

A SAD do Sporting estará a ultimar um acordo de financiamento com o fundo americano Apollo, de acordo com o jornal Eco, que adianta que o montante em questão ascende a 65 milhões de euros.

Em causa está a titularização das receutas dos direitos televisivos da Nos, adianta a mesma fonte, que cita fontes de mercado.

Este acordo pretende dar margem de manobra à SAD leonina, que ja tinha admitido que precisava de fazer esta operação para fazer face às despesas que tem pela frente.

Na semana passada, a Sporting SAD advertiu os investidores para a insuficiência do fundo de maneio e saldos de caixa para cobrir as suas necessidades nos próximos 12 meses. O alerta consta do prospeto de admissão de negociação de 28 milhões de ações da sociedade desportiva.

Para fazer face a estas necessidades, a SAD pretende concluir, em março, uma operação de titularização de créditos relativos ao contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva celebrado com a Nos, explicou o Sporting na semana passada, através do propecto.

Antes disso, no dia 22 de fevereiro, a administração da SAD, liderada por Frederico Varandas, deu uma conferência de imprensa onde explicou a situação delicada em que se encontra. Salgado Zenha, vice-presidente e administrador da SAD leonina com o pelouro financeiro, disse na altura em que esta equipa de gestão encontrou "um clube numa situação de tesouraria difícil" e que herdaram "uma dívida a fornecedores até junho de 2019 de mais de 40 milhões, a maior parte é com clubes e agentes."

É neste contexto que a SAD do Sporting está a negociar o financiamento com o fundo americano Apollo – que em Portugal é dono da Seguradoras Unidas (Tranquilidade e Açoreana).