Sporting está em cumprimento com os bancos e vai começar a comprar os VMOC

O vice-presidente do Sporting Francisco Salgado Zenha afirmou que a SAD 'leonina' está hoje em cumprimento com os bancos, um dia depois de ter sido confirmado o acordo de reestruturação financeira.

"As dívidas que existiam com os bancos foram sanadas, estamos em cumprimento", afirmou o 'vice' do clube e também administrador da SAD do Sporting, em declarações aos jornalistas, abordando a negociação concluída com Millennium BCP e Novo Banco.