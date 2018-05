Sporting favorito no dérbi que pode valer 42,5 milhões ao Benfica

As casas de apostas coincidem ao atribuir favoritismo ao Sporting no dérbi deste sábado, em Alvalade. Em jogo está o segundo lugar no campeonato, o último que dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. Para o Sporting estão em jogo 24,9 milhões de euros e para o Benfica 42,5 milhões.

O Sporting CP é o favorito a vencer o dérbi desta noite, mas o SL Benfica é o clube que mais tem a perder se não vencer, porque só o segundo classificado terá lugar na próxima edição da Liga dos Campeões.





Por partes. As casas de apostas coincidem ao considerarem que os leões são a equipa favorita a vencer o clássico que tem lugar este sábado, em Alvalade.





As "odds" (equivalente ao retorno de cada aposta em função da probabilidade de se verificar determinado resultado) atribuídas pelo Placard (2,05) e pela Nossa Aposta (2,25) mostram que a equipa orientada por Jorge Jesus é a clara favorita à vitória.

Quanto mais alta for a cota atribuída a determinado resultado, menor é a probabilidade considerada de que tal desfecho aconteça. O desfecho visto antecipado como menos provável é uma vitória do Benfica (Placard: 3,27 ; Nossa Aposta: 3,60), enquanto as "odds" atribuídas ao empate são de 3,15 (Placard) e 3,40 (Nossa Aposta).

Levando em conta o exemplo do Placard, uma vitória do Sporting garante 2,05 euros por cada euro apostado, o que representa um retorno líquido de 1,05 euros. Já uma vitória das águias assegura 3,27 euros por cada euro apostado, garantindo um retorno líquido de 2,27 euros.

O resultado final será determinante para definir quem ficará no segundo lugar da classificação da Primeira Liga, isto assumindo como certo que o FC Porto será o campeão nacional desta época (os dragões precisam apenas conquistar um ponto nas duas últimas jornadas para serem aritmeticamente campeões).