O Sporting vai defrontar os espanhóis do Villarreal nos 16 avos de final da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.Os 'leões' jogam a primeira-mão no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 14 de Fevereiro de 2019, e a segunda em Espanha, no dia 21.Na fase de grupos, o conjunto de Marcel Kaiser foi segundo do Grupo E, atrás do Arsenal e à frente de Vorskla Poltava e Qarabag.