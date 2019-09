Nome outra vez... com gralha



Tal como no comunicado de terça-feira, onde havia expressado a intenção de despedir o técnico, o Sporting voltou esta quinta-feira a enganar-se no nome do holandês, escrevendo Keiser em vez de Keizer...



Leia o comunicado:



"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação por mútuo acordo do contrato de trabalho entre a Sociedade e o treinador da equipa principal de futebol Marcel Keiser.



Mais se informa que o comando técnico da equipa principal da Sporting SAD será assegurada, de imediato e provisoriamente, pelo treinador Leonel Pontes da Encarnação.



Lisboa, 05 de Setembro de 2019



O Representante das Relações com o Mercado"

O Sporting anunciou ao início da noite desta quinta-feira, em comunicado enviado à CMVM, ter chegado a acordo com Marcel Keizer e com a sua equipa técnica para a rescisão de contrato que ligava as duas partes, uma revogação que, segundo a nota dos leões, já foi formalizada. Lembre-se que o Sporting já tinha anunciado na terça-feira a "manifestação de interesse para cessação do contrato de trabalho do treinador", algo que agora se materializa.Para além de anunciar a saída do holandês, o clube de Alvalade confirma também que Leonel Pontes a assumir de forma provisória o comando da equipa principal.