Sporting passa de perdas a lucros e regista maior volume de negócios de sempre

O Sporting registou lucros de 30,16 milhões de euros nos primeiros nove meses da atual época, contra um prejuízo de 5,89 milhões no período homólogo precedente.

Já o volume de negócios foi o mais elevado da história do Sporting num período de nove meses, ao ascender a 156,1 milhões de euros – um aumento de 42% face aos 109,8 milhões no mesmo período da época passada.



Este crescimento é suportado pelo aumento das receitas decorrentes da venda de direitos desportivos de jogadores, explica a SAD do clube no seu relatório e contas, divulgado junto da CMVM este domingo.



Os rendimentos e ganhos operacionais decresceram 1,7 milhões de euros, o que foi explicado essencialmente pela redução do surplus da UEFA Champions League de 2017/18 pago e reconhecido em 2018/19, não existindo na corrente época.





Além disso, deu-se uma redução do passivo em 20,8 milhões de euros – sendo que 17 milhões foram de amortização de dívida bancária – para 303,9 milhões. Já o ativo total aumentou em 9,3 milhões de euros, para 310,5 milhões de euros.



Assim, no período em análise, os leões contabilizam um capital próprio positivo de 6,55 milhões de euros (em junho 2019 era negativo em 23,60 milhões).