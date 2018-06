Sporting precisa de 15 milhões em vendas de jogadores até 30 de Junho

A gestão de tesouraria da Sporting SAD obriga à transferência de jogadores até 30 de Junho para assegurar a entrada de 15 milhões de euros, o valor que estava previsto encaixar com uma emissão obrigacionista que tem vindo a ser adiada devido à turbulência que se vive em Alvalade. Fonte oficial do Sporting indicou ao Negócios que até ao momento as propostas que chegaram ao clube são pouco atractivas, tendo sido recusadas.