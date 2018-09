Sporting regista prejuízos de 20 milhões e volta a ter capitais próprios negativos

O regresso de Bruno Fernandes, Bas Dost e Rodrigo Battaglia permitiu atenuar os prejuízos e o valor negativo do capital próprio do Sporting.

Na primeira hora do dia em que decorrem eleições para o Sporting Clube de Portugal, a SAD leonina publicou os resultados do ano fiscal que terminou em Junho, que mostram uma deterioração das condições financeiras da cotada.





A Sporting SAD fechou o exercício fiscal 2017/2018 com um resultado líquido negativo de 19,9 milhões de euros, o que compara com lucros recorde de 30,5 milhões de euros alcançados no ano anterior (correspondente à época 2016/2017).



Os prejuízos reflectem a descida acentuada do volume de negócios (-27% para 126,1 milhões de euros), bem como o aumento dos gastos operacionais (+13,9% para 110,4 milhões de euros), que é justificado pelo "investimento no plantel profissional e na academia".



A descida do encaixe com a venda de jogadores foi determinante para a queda do volume de negócios e prejuízos apurados, já que os rendimentos operacionais (sem passes) até aumentaram (+14,6% para 91,7 milhões de euros). Já os rendimentos com transacções de jogadores caíram de 93 milhões de euros para 34,3 milhões de euros.



Enquanto na época 2016/2017 o Sporting beneficiou com as transferências de Slimani e João Mário, na anterior apenas fez uma venda de valor avultado com a transferência de Adrien para o Leicester.



Em Julho, já depois do fim do exercício 2017/2018 terminar, "foi conseguido o acordo com o William Carvalho e o Bétis de Sevilha, bem como a venda do Cristiano Piccini ao Valência, que totalizaram cerca de 24 milhões de euros", refere a SAD liderada por Sousa Cintra no relatório e contas publicado na CMVM.

Prejuízos seriam superiores sem regresso de jogadores