A SAD "leonina" tem urgência em receber uma injecção de capital para proceder ao reembolso de um empréstimo obrigacionista que venceu em Maio e cujo reembolso foi adiado para 26 de Novembro. Esse empréstimo, no valor de 30 milhões de euros, vencia a 25 de Maio e o adiamento do reembolso foi aprovado numa assembleia-geral de obrigacionistas realizada a 20 de Maio, depois de, a 11 de Maio, os accionistas da SAD terem aprovado esse adiamento, bem como terem dado "luz verde" a emissões obrigacionistas de até um valor de 60 milhões de euros, a realizar este ano.



Na altura, a direcção da SAD, então liderada por Bruno de Carvalho, pretendia realizar uma emissão de 15 milhões de euros ainda no final de Maio e com uma taxa de juro de 6%. No entanto, a turbulência no clube de Alvalade foi adiando a emissão, que acabaria por ficar pelo caminho quando Bruno de Carvalho foi destituído da presidência do clube, numa assembleia-geral de sócios do Sporting realizada a 23 de Junho.



Pelo meio registaram-se as agressões a jogadores e equipa técnica na Academia de Alcochete.



(notícia actualizada às 21:32 com informação oficial da emissão)

A Sporting SAD vai avançar com uma emissão obrigacionista em Novembro, apurou o Negócios. O Montepio foi o banco escolhido para a operação, adiantou a mesma fonte.Esta sexta-feira, a SAD comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que "se encontra a proceder à estruturação e montagem de um novo empréstimo obrigacionista", adiantando que este terá um montante de até 30 milhões de euros. A SAD ressalva que o montante "poderá ser aumentado, por opção da Sporting SAD".No comunicado é também referido que foi mandatado "o Montepio Investimento para a prestação dos serviços de organização, montagem e colocação do novo empréstimo obrigacionista". A operação é classificada como "fundamental para o cumprimento de compromissos financeiros da sociedade". A taxa de juro a que os títulos serão emitidos não é ainda conhecida.