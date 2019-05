Sporting SAD com prejuízo de 5,9 milhões de euros em nove meses

A Sporting SAD registou prejuízos de 5,9 milhões de euros nos primeiros nove meses do exercício 2018/2019, valor que compara com lucros de 1,1 milhões em igual período na temporada 2017/2018.

A Sporting SAD terminou os primeiros nove meses do exercício 2018/2019 com prejuízos de 5,9 milhões de euros, valor que compara com lucros de 1,1 milhões em igual período na temporada 2017/2018, indicou esta sexta-feira a sociedade anónima desportiva "leonina".





O volume de negócios cresceu 5%, para 109,8 milhões de euros, graças à venda de direitos desportivos, destacando a SAD as vendas dos "passes" de Piccini e os acordos com o Bétis de Sevilha e com o Wolverhampton relativamente a William Carvalho e Rui Patrício, respetivamente.