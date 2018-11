Vítor Chi



emissão obrigacionista já estava com uma procura de quase 15 milhões de euros , mas a SAD veio agora oficialmente revelar o valor que obteve até agora: 11,5 milhões.

assegurava dispor de uma "almofada" de 15 milhões de euros para proceder ao reembolso do empréstimo que vence a 26 de Novembro, condicionando esta nova emissão a uma subscrição de pelo menos 15 milhões.

Caso a procura fique abaixo dessa fasquia, a SAD liderada por Frederico Varandas terá de obter financiamento de outra forma para evitar o incumprimento do reembolso da emissão anterior. Emissão essa cujo reembolso já foi adiado da data originalmente prevista, 25 de Maio, para 26 de Novembro, num montante de 30 milhões.

O Sporting SAD conseguiu, até ao final do dia desta segunda-feira, 19 de Novembro, intenções de subscrição para 11,5 milhões de euros de obrigações, anunciou a sociedade desportiva em comunicado."Até ao final do dia de hoje, 19 de Novembro de 2018, foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 965 ordens, que correspondem a um montante total de 11.523.455 euros", esclarece a Sporting SAD em comunicado.A Sporting SAD pretende um mínimo de 15 milhões de euros, sob pena de o empréstimo não ter efeito. A emissão é, no entanto, de 30 milhões de euros.De acordo com o esclarecimento feito ao mercado, a SAD sportinguista acrescenta que os 11,5 milhões de euros subscritos até agora correspondem a 38,4% do valor total da oferta e 76,8% do valor mínimo de subscrição da oferta.E acrescenta ainda que as ordens recolhidas hoje representam 43,8% do total de ordens. O Negócios tinha noticiado na semana passada que aSegundo apurou o Negócios, a obrigatoriedade de divulgação desta informação foi imposta pela CMVM, face à desinformação existente no mercado. O período de subscrição decorre até às 15 horas do próximo dia 22 de Novembro de 2018. Mas as ordens tornam-se irrevogáveis a partir das 15 horas de 20 de Novembro, esta terça-feira. Oferece uma taxa de 5,25%.No prospecto, a SAD