Sporting SAD convoca assembleia-geral para eleger órgãos sociais a 26 de Outubro

Pedro Simões

A SAD do Sporting convocou esta quinta-feira uma assembleia-geral para o próximo dia 26 de Outubro na qual serão eleitos os órgãos sociais da sociedade. A reunião realiza-se pelas 18:00 no estádio de Alvalade.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a ordem de trabalhos prevê a ratificação da cooptação de Francisco Salgado Zenha como administrador, realizada a 14 de Setembro, bem como a eleição dos membros do conselho de administração, conselho fiscal, mesa da assembleia-geral da SAD, comissão de accionistas e a escolha da sociedade de revisores oficiais de contas.

Após as eleições no clube, a 8 de Setembro, o presidente dos "leões", Frederico Varandas, assumiu, a 12 de Setembro, a presidência da SAD após a renúncia de Sousa Cintra.

A 14 de Setembro renunciaram aos cargos na administração da SAD Artur Torres Pereira, Luís da Silva Marques e Manuel Aguiar Reis. Na mesma data, Francisco Salgado Zenha foi cooptado, enquanto Nuno Correia da Silva manteve o seu lugar no conselho de administração.