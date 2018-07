Sporting SAD encaixa oito milhões com venda de Piccini ao Valência

A Sporting SAD anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo com o Valência para a cedência definitiva dos direitos desportivos e 90% dos direitos económicos do futebolista Cristiano Piccini por um montante de oito milhões de euros.

Segundo o comunicado, a SAD "leonina" assegurou o direito a 10% do valor de uma futura venda do jogador.



O defesa italiano de 25 anos realizou 38 jogos pelo Sporting, onde chegou oriundo do Bétis Sevilha.



Piccini tinha contrato com o Sporting até 2022 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.