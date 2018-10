Sporting SAD lucra 16 milhões e volta a ter capitais próprios positivos

A Sporting SAD obteve 16,1 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre do exercício 2018/19. Os capitais próprios da SAD do clube de Alvalade voltaram a ser positivos.

Os resultados trimestrais foram alcançados, essencialmente, pela administração da SAD liderada por Sousa Cintra, que assegurou a transição entre a destituição de Bruno de Carvalho e a eleição, a 8 de Setembro, de Frederico Varandas como presidente do clube e, posteriormente, a sua nomeação para a liderança da SAD.



O presidente dos "leões", Frederico Varandas, assumiu, a 12 de Setembro, a presidência da SAD após a renúncia de Sousa Cintra.

A Sporting SAD obteve 16,1 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre do exercício 2018/19, entre 1 de Julho e 30 de Setembro, apurou o Negócios. Este valor compara com lucros de 24,75 milhões de euros em igual período da época passada, quando a SAD beneficiou do apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões e da transferência de jogadores como Adrien Silva.Os capitais próprios da SAD situaram-se em 549 mil euros positivos, de acordo com as contas auditadas que serão divulgadas esta sexta-feira, dia em que se realiza uma assembleia-geral da sociedade anónima desportiva para a eleição dos órgãos sociais.A Sporting SAD fechou o exercício de 2017/18 com prejuízos de 19,9 milhões de euros e capitais próprios negativos de 13,3 milhões de euros.