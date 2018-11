Sporting SAD oferece taxa de juro "próxima de 5%" na emissão obrigacionista

A Sporting SAD vai oferecer uma taxa de juro "próxima de 5%" na emissão obrigacionista que pretende realizar na primeira quinzena de Novembro, apurou o Negócios. Este valor fica abaixo dos 6% que estavam previstos para a emissão de 15 milhões de euros que a direcção liderada por Bruno de Carvalho planeava realizar em Maio e que acabou por não se concretizar.

Ainda assim, os "leões" pagam um juro mais elevado do que o Benfica, que realizou em Julho uma emissão de 45 milhões com uma taxa de 4%, e do que o FC Porto, que em Maio emitiu 35 milhões de euros em obrigações em Maio a 4,75%.

Todos os detalhes da emissão da Sporting SAD deverão ser anunciados na próxima semana pelo vice-presidente e administrador com o pelouro das Finanças, Francisco Salgado Zenha, num encontro com a imprensa.



Na passada sexta-feira, 26 de Outubro, a SAD "leonina" revelou que estava a "proceder à estruturação e montagem de um novo empréstimo obrigacionista", adiantando que mandatou "o Montepio Investimento para a prestação dos serviços de organização, montagem e colocação do novo empréstimo obrigacionista". A operação é classificada como "fundamental para o cumprimento de compromissos financeiros da sociedade".

De acordo com a sociedade anónima desportiva do clube de Alvalade, a emissão terá um montante de até 30 milhões de euros, mas este poderá ser aumentado por decisão da SAD.

A SAD "leonina" tem urgência em receber uma injecção de capital para proceder ao reembolso de um empréstimo obrigacionista que venceu em Maio e cujo reembolso foi adiado para 26 de Novembro. Esse empréstimo, no valor de 30 milhões de euros, vencia a 25 de Maio e o adiamento do reembolso foi aprovado numa assembleia-geral de obrigacionistas realizada a 20 de Maio, depois de, a 11 de Maio, os accionistas da SAD terem aprovado esse adiamento, bem como terem dado "luz verde" a emissões obrigacionistas de até um valor de 60 milhões de euros, a realizar este ano.

Esta madrugada de sexta-feira, 2 de Novembro, a Sporting SAD comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a rescisão por mútuo acordo com o treinador, José Peseiro.