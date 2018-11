A emissão de obrigações, que decorreu entre 7 e 20 de Maio de 2015, perfazendo até seis milhões de obrigações até 30 milhões de euros, com um valor nominal de cinco euros, taxa de juro de 6,25%, vencia em 25 de Maio último, mas o reembolso foi adiado para 26 de Novembro."Conforme a Sporting SAD informou ao mercado, a administração cumpriu com todas as responsabilidades decorrentes do empréstimo obrigacionista (2015-2018) efectuando hoje o pagamento do reembolso final e respectivo pagamento de juros", disse à Lusa fonte da sociedade 'verde e branca'.Este reembolso ocorre quatro dias depois do encerramento do período de subscrição de um novo empréstimo obrigacionista, com uma taxa de juro de 5,25% e que atinge a maturidade em 26 de Novembro de 2021, que permitiu à estrutura liderada por Frederico Varandas um encaixe de 25,9 milhões de euros.