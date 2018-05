Sporting só regressa aos treinos sexta-feira

A sua opinião

mais votado Anónimo Há 55 minutos Governo repudiou?!

O Estado tem é de se chegar a frente e limpar este lixo todo. Ou estão preocupados com eleições?

Que raio de País é este?

Ou há moralidade ou comem todos.

Implacavelmente em cima desta corja de parasitas, oportunistas e criminosos. Fechem a liga por uma época. Limpem-se as casas.

Andaram décadas a dar poder e impunidade a trogloditas oportunistas, parasitas e criminosos e agora vê-se no que deu.

comentários mais recentes

Anónimo Há 34 minutos SPORTING



TUDO ISTO ESTÁ ORQUESTADO PARA TER O FIM DE ACABAR COM O SPORTING TAL E QUAL COMO O CONHECEMOS ATÉ AQUI!

É MAIS QUE CERTO QUE ENTRARÁ EM DEFAULT FINANCEIRO E AÍ APARECERÁ UM INVESTIDOR ÁRABE QUE COMPRARÁ O CLUBE POR UMA NINHARIA E TOMARÁ CONTA DELE.

O PAIS NÃO SUPORTA MAIS DO QUE DUAS GRANDES EQUIPAS DE FUTEBOL E JÁ SE SABE QUEM SÃO.

A MINHA ÚNICA DÚVIDA É SABER SE BRUNO DE CARVALHO ACTUOU COM PREMEDITAÇÃO FÉ OU NÃO!

QUE SE INVESTIQGUE!

CUSTA-NOS MUITO MAS É UM FACTO!