Sporting: Sousa Cintra quer resolver casos dos jogadores que rescindiram

O presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, afirmou hoje que está a tentar resolver os casos dos futebolistas que avançaram com o pedido de rescisão de contrato, alegando justa causa, referindo que espera que voltem ao clube.

João Miguel Rodrigues

"O meu desejo é que os jogadores voltem para o Sporting, para a casa deles. Estou ocupado com esse assunto porque é muito importante. É o património do Sporting e quero que ele volte e que as coisas se resolvam", disse Sousa Cintra em conferência de imprensa.

Os futebolistas Rui Patrício, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Battaglia, Bas Dost, Podence, Ruben Ribeiro e Rafael Leão rescindiram o contrato alegando justa causa, depois de vários futebolistas do plantel e elementos da equipa técnica e do staff terem sido agredidos na Academia por cerca de 40 adeptos encapuzados, dos quais 27 foram detidos e ficaram em prisão preventiva.

Sousa Cintra garantiu que está a "tentar resolver o assunto" e que espera que todos voltem ao Sporting. "São jogadores importantes, gosto muito deles e espero que algumas coisas se possam resolver. Estou a tentar resolver o assunto", frisou.

O presidente da SAD disse ainda que quem pensa que este é "um Sporting enfraquecido" está enganado. "O Sporting vai apresentar uma equipa fortíssima, capaz de lutar pelo primeiro lugar. Acredito que o Sporting vai lutar para ser campeão", salientou, referindo que espera que a próxima direcção do clube tenha orgulho no trabalho que vai ser desenvolvido nos próximos meses.

Sousa Cintra frisou que o Sporting "não está moribundo", referindo que o clube "está cheio de força e de vitalidade". "Acho que o Sporting é uma equipa boa, com vontade de vencer. O Sporting tem jogadores de categoria e estou muito confiante, acredito que o Sporting pode ser campeão", concluiu.

Após a destituição de Bruno de Carvalho de presidente do Sporting, ocorrida na Assembleia Geral do clube de sábado, a comissão de gestão do clube - que tem participação maioritária na SAD - confirmou que seu representante na SAD ia ser o antigo presidente 'leonino' José Sousa Cintra.