Sporting: Urnas da Assembleia Geral de destituição já estão abertas  

As urnas da primeira Assembleia Geral (AG) de destituição da história do Sporting, na qual os sócios do clube vão decidir o futuro do presidente, Bruno de Carvalho, abriram às 14:50.

O Conselho Directivo do Sporting não compareceu à primeira Assembleia Geral (AG) de destituição da história do Sporting, na qual os sócios do clube decidirão o futuro do presidente, estando a votação e intervenções a decorrerem em simultâneo.





As urnas abriram às 14:50 e o primeiro sócio do Sporting interveio às 15:10, numa assembleia em que cada interveniente tem direito a dois minutos para expor a sua opinião, decorrendo ao mesmo tempo a votação.





A reunião magna foi convocada com o objectivo de decidir o afastamento ou a continuidade de Bruno de Carvalho, figura central de uma crise que se agudizou com a perda do segundo lugar na I liga de futebol e a invasão de adeptos à Academia do Sporting, em Alcochete.