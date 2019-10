As subscrições pagas no serviço da empresa sueca subiram 33% para os 113 milhões, acima do esperado pelos analistas.

No total, o Spotify contou com 248 milhões de utilizadores ativos (incluindo os que não têm subscrição paga) por mês no terceiro trimestre, um número que também fica acima dos 243 milhões esperados pelos analistas.



Quanto aos lucros, o Spotify apresentou um lucro de 36 cêntimos por ação (241 milhões de euros) enquanto os analistas esperavam que houvesse uma perda de 18 cêntimos por título. No ano passado, no terceiro trimestre, os lucros tinham ficado pelos 43 milhões de euros.



As receitas do Spotify fixaram-se em 1,73 mil milhões de euros no terceiro trimestre, subindo 28% face ao mesmo período do ano passado.



Esta é apenas a segunda vez que a empresa sueca apresenta resultados positivos (lucros) num trimestre desde que houve a dispersão em bolsa em abril de 2018.



A empresa sueca tem investido para tentar manter a concorrência como a Apple Music e a Amazon afastadas da liderança da indústria do streaming de música. Apesar de ser notória alguma redução no mercado norte-americano, o Spotify tem apostado noutros mercados como a Tailândia, o Japão e a Indonésia.



Além disso, o serviço de streaming de música está a tentar aumentar a margem de lucro através das discográficas e dos artistas. Na semana passada, a empresa anunciou que está a testar uma ferramenta que permitirá aos músicos promover o lançamento de novas músicas.



A empresa também revelou hoje que o CFO (administrador financeiro), Barry McCarthy, vai reformar-se em janeiro e será substituído por um dos vice-presidentes.

O Spotify fechou o terceiro trimestre deste ano com 113 milhões de utilizadores com subscrições pagas, o que representa um aumento de 33% face ao mesmo período do ano passado. O número anunciado pela empresa esta segunda-feira, 28 de outubro, fica acima das estimativas dos analistas (111,2 milhões).Em reação, antes da abertura de Wall Street, as ações da empresa sueca cotada em Nova Iorque estão a subir mais de 6% para os 128 dólares. Recentemente, a cotada perdeu mais de um quinto do seu valor. Ainda assim, face ao início do ano, a cotação está 6% acima do valor com que arrancou 2019.