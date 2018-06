Starbucks abre na portuense Mouzinho da Silveira a 4 de Julho

A Starbucks marcou para 4 de Julho a abertura ao público da sua "flagship" (loja-bandeira, numa tradução livre) no Porto, confirmou ao Negócios fonte oficial da empresa especializada em café.

A inauguração do 17.º espaço da cadeia norte-americana em Portugal acontecerá, assim, no dia em que nos Estados Unidos se festeja a Declaração da Independência.

Instalada no número 188 da Rua Mouzinho da Silveira, em pleno coração da cidade, a "flagship" da Starbucks no Porto ocupa três fachadas de um edifício, com uma área total de aproximadamente 500 metros quadrados.

No Outono passado, aquando da abertura da primeira loja da marca no Porto, no "shopping" La Vie, a Starbucks garantia que "em breve" iria inaugurar a da Rua Mouzinho da Silveira.

Tudo apontava para que a abertura da segunda loja da insígnia norte-americana na Invicta acontecesse ainda em 2017, o que não se concretizou.

Entretanto, as obras de adaptação do edifício estiveram paradas e só foram retomadas em Abril.

Num aviso da Câmara do Porto afixado no local podia ler-se que a autarquia emitiu a 4 de Abril "alvará de licenciamento de obras de alteração", tendo sido concedido três meses para a conclusão das obras.

A Starbucks, que abriu o seu primeiro espaço em 1971, nos Estados Unidos, conta actualmente com mais de 25 mil lojas distribuídas por 75 países. O grupo factura mais de 18 mil milhões de euros.