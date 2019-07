Starbucks sobe aos Clérigos

Há mais de uma dezena de anos em Portugal, onde opera 22 lojas, a Starbucks abre esta quarta-feira, 10 de julho, a sua quarta unidade no Porto, junto à Torre dos Clérigos.

Com um espaço de 96 metros quadrados, a que acresce uma esplanada, a nova loja da cadeia norte-americana de cafetarias irá integrar 12 novos baristas, preparados para servir até 87 mil combinações de bebidas, anuncia a empresa, em comunicado.

"A zona histórica do Porto é monumental e muito rica, como tal, a Starbucks procurou manter a fachada da loja, exatamente como era na altura da construção do edifício", enfatiza a empresa, revelando que "foi colocada pedra igual para as molduras das janelas, azulejos iguais aos existentes, que foram mandados fazer de propósito para serem exatamente iguais aos que existem na parte superior do edifício".

Em Portugal, além do Porto, a Starbucks tem lojas em Lisboa, Braga, Cascais, Faro, Funchal, Vila Nova de Gaia e Loulé.

A marca norte-americana tem cerca de 30 mil cafetarias espalhadas pelo mundo.