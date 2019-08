Start-up do imobiliário quer 5% do mercado em 2022

Nove meses após ter iniciado a fase de testes ("soft launch") durante a Web Summit, a start-up Sherlock chega esta quarta-feira, 7 de agosto, ao grande público em Portugal. A empresa fundada por quatro ingleses em Lisboa cobra uma taxa fixa de 3.999 euros para vender um imóvel.





A empresa indica, em comunicado, que a sua taxa fixa gera uma poupança média aos vendedores no mercado português de 12 mil euros.E a meta traçada pela Sherlock é a de alcançar os 5% do mercado imobiliário nacional nos próximos três anos, o que, refere, resultaria numa poupança "à volta de 35 milhões de euros anuais para os vendedores".A Sherlock adianta que até ao final deste ano espera expandir as suas operações para lá da Grande Lisboa, pretendendo chegar ao Porto, Cascais e Algarve. O objetivo é alargar os serviços ao resto do país "nos próximos meses". Em 2020 pretende também internacionalizar-se para o sul da Europa.A start-up assinala que com os seus atuais clientes tem o potencial de gerar uma poupança aos vendedores de dois milhões de euros. A empresa destaca o lançamento de uma "ferramenta de inteligência artificial de avaliação instantânea de propriedade para vendedores".

No comunicado, a Sherlock sublinha que a taxa fixa de 3.999 euros que cobra se traduz, em Lisboa, considerando um preço médio por apartamento de 260 mil euros, numa poupança de cerca de 12 mil euros face à comissão normalmente cobrada pelos agentes, que é de 5% mais IVA, o que corresponde a 15.990 euros.





A empresa foi fundada na capital portuguesa no ano passado pelos empreendedores britânicos Chris Wood, James Coop, Philip Ilic e Tariq El Asad (na foto).