Startup Lisboa aberta a propostas para residências partilhadas no Beato

A área de coliving do Hub Criativo do Beato está à procura de um promotor para a respetiva requalificação e gestão. As candidaturas já estão abertas.

A Startup Lisboa, que gere o Hub Criativo do Beato (HCB), está à procura de propostas para a renovação e gestão do espaço de alojamento residencial partilhado do hub – a área de coliving.





O processo de seleção abre esta terça-feira, 4 de junho, tendo como data limite para a manifestação de interesse o dia 30 deste mesmo mês. As propostas deverão ser entregues até 8 de setembro.