Startup portuguesa ganha processo contra a Google

A Aptoide, startup portuguesa que tem uma loja independente de aplicações para smartphones Android, ganhou um processo que interpôs em tribunal contra a Google.





Num comunicado emitido na Bloomberg, a Aptoide refere que decisão foi adoptada hoje por um tribunal português e tem impacto num conjunto de 82 países, incluindo Reino Unido, Alemanha e Índia.





A Aptoide, que recorreu aos tribunais para ser removida do Google Play Protect, alega que perdeu 2,2 milhões de utilizadores nos últimos 60 dias. E tem já uma equipa de advogados a trabalhar para reclamar uma indemnização à tecnológica norte-americana, numa acção principal que deve entrar em tribunal na próxima semana.





Esta decisão é um sinal para as startups em todo o mundo: se têm a razão do vosso lado, não tenham medo de desafiar a Google Paulo Trezentos, em comunicado

O serviço da Aptoide é concorrente do Google Play Store. Na queixa contra a Google, que alega violar as leis europeias da concorrência, a startup portuguesa diz que o sistema operativo Android (desenvolvido pela Google) integrou um software anti-virus (Google Play Protect) que alerta os utilizadores para o perigo de descarregar a app da Aptoide.





Quando os utilizadores com aparelhos Android tentam fazer o "download" da aplicação da Aptoide, estão actualmente a receber uma notificação para desinstalar esta app, com um alerta para a sua perigosidade. Mesmo os que decidem descarregar a app da Aptoide apesar do aviso, não conseguem instalar aplicações.





"O comportamento é realmente agressivo", disse em Julho o CEO da empresa portuguesa, citado pela Bloomberg. Paulo Trezentos refutou as críticas de falta de segurança da app da Aptoide e considerou que a sua loja de aplicações é das mais seguras do mercado.



Agora o CEO diz que a decisão do tribunal português (a queixa também seguiu para a Comissão Europeia) de aprovar a providência cautelar representa uma "vitória decisiva" contra um "concorrente feroz" que tem "abusado da sua posição dominante" no Android para eliminar os concorrentes da App Store.



"Esta decisão é um sinal para as startups em todo o mundo: se têm a razão do vosso lado, não tenham medo de desafiar a Google", refere Trezentos.





Este não é o primeiro caso que opõe a startup portuguesa contra a Google. A Aptoide é uma das empresas que liderou a queixa contra a gigante tecnológica norte-americana e que originou uma multa recorde de 4,34 mil milhões de euros, imposta pela Comissão Europeia por abuso de posição dominante do sistema de exploração para smartphones Android. A Google já anunciou que vai recorrer.





Em 2014 já tinha avançado com uma queixa contra a Google, também devido às "práticas abusivas" do Android.

No comunicado onde revela a decisão judicial, a Aptoide (empresa criada em 2009) diz que tem um total de 250 milhões de utilizadores e 6 milhões de downloads.

(notícia actualziada às 17:04 com mais informação)